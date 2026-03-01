LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Espace des arts Lassay-les-Châteaux

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

Espace des arts Conservatoire Mayenne Communauté Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Les RDV du Conservatoire !

Les Rendez-vous du Conservatoire sont un espace de représentation publique pour les élèves de musique, danse et théâtre du Conservatoire.

Une date particulière met à l’honneur les débutants que vous pourrez retrouver pour leur premier passage sur scène le samedi 14 mars.

Tout public Gratuit

Espace des arts (Lassay-les-Châteaux) .

Espace des arts Conservatoire Mayenne Communauté Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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Les RDV du Conservatoire!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co