LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Esplanade François Mitterrand Mayenne

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE
Esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne
21 novembre 2025 18:30:00
Tout au long de l’année, les élèves du Conservatoire ont l’occasion de se produire en public.
Retrouvez les élèves de musique, danse et/ou théâtre sur scène. Ils présenteront en public les premières réalisations de l’année.
Venez les applaudir !
Esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr
English :
Throughout the year, Conservatoire students have the opportunity to perform in public.
German :
Das ganze Jahr über haben die Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Gelegenheit, öffentlich aufzutreten.
Italiano :
Durante l’anno, gli studenti del Conservatorio hanno l’opportunità di esibirsi in pubblico.
Espanol :
A lo largo del año, los alumnos del Conservatorio tienen la oportunidad de actuar en público.
