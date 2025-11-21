LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Esplanade François Mitterrand Mayenne

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

Tout au long de l’année, les élèves du Conservatoire ont l’occasion de se produire en public.

Retrouvez les élèves de musique, danse et/ou théâtre sur scène. Ils présenteront en public les premières réalisations de l’année.

Venez les applaudir !

Tout public .

Esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr

English :

Throughout the year, Conservatoire students have the opportunity to perform in public.

German :

Das ganze Jahr über haben die Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Gelegenheit, öffentlich aufzutreten.

Italiano :

Durante l’anno, gli studenti del Conservatorio hanno l’opportunità di esibirsi in pubblico.

Espanol :

A lo largo del año, los alumnos del Conservatorio tienen la oportunidad de actuar en público.

