LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Conservatoire Mayenne Communauté Mayenne
LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Conservatoire Mayenne Communauté Mayenne lundi 30 mars 2026.
LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE
Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 18:30:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Les RDV du Conservatoire !
Les Rendez-vous du Conservatoire sont un espace de représentation publique pour les élèves de musique, danse et théâtre du Conservatoire.
Une date particulière met à l’honneur les débutants que vous pourrez retrouver pour leur premier passage sur scène le samedi 14 mars.
Tout public Gratuit
Auditorium du Grand Nord (Mayenne) .
Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
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Les RDV du Conservatoire!
L’événement LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co