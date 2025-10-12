Les rendez-vous du cours Hermeland : visite du parc de la Carrière Carrière (La) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

À la limite du Bourg historique de la Ville, le parc de la Carrière est marqué par le paysage d’une ancienne carrière. (Re)découvrez son grand plan d’eau, ses ruisseaux et son jardin méditerranéen. Prenez de la hauteur sur son belvédère pour interpréter ce site particulier et mieux comprendre son histoire.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ 02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/les-rendez-vous-du-cours-hermeland-visite-du-parc-de-la-carriere/