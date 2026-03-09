Les rendez-vous du dimanche Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Chaque premier dimanche du mois, un membre de l’équipe de la direction des Musées et du Patrimoine partage un coup de cœur ou une part de son métier, avant de poursuivre la discussion en partageant une petite collation. .
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
