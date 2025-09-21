Les Rendez vous du Dimanche Randonnée et concert Saint-Cast-le-Guildo

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Les rendez-vous du dimanche, qu’est-ce c’est ?

Ce sont 2 à 3 dimanches après-midi par mois pour partager un bon moment autour d’activités variées (randonnée, jeux de société, concert privé, visite, cuisine..).

L’esprit de ces évènements est de mettre au coeur la rencontre et l’échange dans un esprit d’ouverture et de bienveillance.

Nous nous retrouvons pour randonner vers la Pointe de la Garde, lieu emblématique de Saint-Cast ! Départ 14h place de l’église pour une boucle de 5km.

Pour ceux qui restent pour le concert, une petite collation est prévue au jardin.

(Gratuit)

Concert au jardin, 1 rue du Moulin d’Anne (limité à 30 places)

16h Ouverture des portes

16h30 Début du concert

(10€ à régler sur place, pas de CB)

Vous découvrirez ALEA Duo Guitare-Voix qui revisite des standards du jazz, de la Chanson Française et de la tradition latino-américaine. .

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

