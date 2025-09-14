Les Rendez-Vous du Dimanche Randonnée Saint-Cast-le-Guildo

Rdv place de l'église Saint-Cast-le-Guildo

Début : 2025-09-14 14:00:00

Les rendez-vous du dimanche, qu’est-ce c’est ?

Ce sont 2 à 3 dimanches après-midi par mois pour partager un bon moment autour d’activités variées (randonnée, jeux de société, concert privé, visite, cuisine..).

L’esprit de ces évènements est de mettre au coeur la rencontre et l’échange dans un esprit d’ouverture et de bienveillance.

Le 1er Rendez-Vous de la saison aura lieu le 14 septembre pour une belle randonnée dans les bois de Saint-Cast jusqu’à la mer !

Le départ est à 14h place de l’église, c’est une boucle de 7,5 km avec un peu de dénivelé.

Des chaussures de marche sont indispensables. .

Rdv place de l’église Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

