Les Rendez-vous du Domaine des Petits Quarts Bellevigne-en-Layon
Les Rendez-vous du Domaine des Petits Quarts Bellevigne-en-Layon samedi 6 décembre 2025.
Les Rendez-vous du Domaine des Petits Quarts
La Douve Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
A l’occasion de notre week-end Portes Ouvertes, nous vous accueillerons avec plaisir et partagerons avec vous notre amour pour ce domaine viticole.
Au programme
DÉGUSTEZ les plus grands liquoreux du monde, médaillés Platinum à Decanter Londres !
Dégustation à l’aveugle — saurez-vous reconnaître notre cuvée ?
Plusieurs créneaux 10h30 11h30 15h 16h 17h
Restauration sur place de 12H à 15H
PARTAGEZ un moment créatif avec notre atelier Art floral
Réalisez votre couronne de Noël !
samedi & dimanche à 16h
10€/pers Sur inscription https://forms.gle/TZHF1NxSUPLsBtzp9
DÉCOUVREZ nos nouveautés
Jus de raisin pétillant Bulle de raisØn
Anjou Blanc Printemps & Coteaux du Layon 2024
Les 2 premiers Burnizellus, prélude à notre Trilogie des terroirs
Et notre coffret cadeau Chenin d’OR , l’idée parfaite à glisser sous le sapin ! .
La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 03 00 contact@domainedespetitsquarts.com
English :
On the occasion of our Open House weekend, we’ll be delighted to welcome you and share with you our love for this winery.
German :
Anlässlich unseres Wochenendes der offenen Tür werden wir Sie gerne empfangen und unsere Liebe zu diesem Weingut mit Ihnen teilen.
Italiano :
Non vediamo l’ora di accogliervi al nostro Open Weekend e di condividere con voi l’amore per questa tenuta vinicola.
Espanol :
Estamos deseando darle la bienvenida a nuestro fin de semana de puertas abiertas y compartir con usted nuestro amor por esta finca vinícola.
