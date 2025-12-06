Les Rendez-vous du Domaine des Petits Quarts Bellevigne-en-Layon

Les Rendez-vous du Domaine des Petits Quarts

La Douve Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

A l’occasion de notre week-end Portes Ouvertes, nous vous accueillerons avec plaisir et partagerons avec vous notre amour pour ce domaine viticole.

Au programme

DÉGUSTEZ les plus grands liquoreux du monde, médaillés Platinum à Decanter Londres !

Dégustation à l’aveugle — saurez-vous reconnaître notre cuvée ?

Plusieurs créneaux 10h30 11h30 15h 16h 17h

Restauration sur place de 12H à 15H

PARTAGEZ un moment créatif avec notre atelier Art floral

Réalisez votre couronne de Noël !

samedi & dimanche à 16h

10€/pers Sur inscription https://forms.gle/TZHF1NxSUPLsBtzp9

DÉCOUVREZ nos nouveautés

Jus de raisin pétillant Bulle de raisØn

Anjou Blanc Printemps & Coteaux du Layon 2024

Les 2 premiers Burnizellus, prélude à notre Trilogie des terroirs

Et notre coffret cadeau Chenin d’OR , l’idée parfaite à glisser sous le sapin ! .

La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 03 00 contact@domainedespetitsquarts.com

English :

On the occasion of our Open House weekend, we’ll be delighted to welcome you and share with you our love for this winery.

German :

Anlässlich unseres Wochenendes der offenen Tür werden wir Sie gerne empfangen und unsere Liebe zu diesem Weingut mit Ihnen teilen.

Italiano :

Non vediamo l’ora di accogliervi al nostro Open Weekend e di condividere con voi l’amore per questa tenuta vinicola.

Espanol :

Estamos deseando darle la bienvenida a nuestro fin de semana de puertas abiertas y compartir con usted nuestro amor por esta finca vinícola.

