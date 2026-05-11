Les Rendez-vous du Grand Site Rue de la Côte des Pâques Erquy
Les Rendez-vous du Grand Site Rue de la Côte des Pâques Erquy samedi 29 août 2026.
Erquy
Les Rendez-vous du Grand Site
Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les Rendez-vous du Grand Site visent à créer des moments d’échange, de débat et de partage pour associer les habitants à la préservation et à la valorisation de leur territoire. Tout au long de l’année, à toutes les saisons, en matinée, en après-midi ou en soirée, le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel proposera une diversité de rencontres de l’information à l’acculturation aux paysages et patrimoines, en passant par des actions de terrain et des ateliers thématiques, abordés sous des angles scientifiques, techniques, artistiques ou sensibles.
Visites dans l’Estuaire du marais de l’Islet. .
Rue de la Côte des Pâques Cap d’Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Les Rendez-vous du Grand Site Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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