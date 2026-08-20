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Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 décembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-23 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Découverte de jeux vidéo sur grand écran.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400


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