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Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-23 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17
Découverte de jeux vidéo sur grand écran.Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400
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