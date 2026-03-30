Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes
Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 10 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
En partenariat avec Nantes EsportJoueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’expertise gratuite – Petits Frères des Pauvres Étude Millon Nantes 30 mars 2026
- Groupe jeux de société Centre socioculturel des Bourderies Nantes 30 mars 2026
- « Le tour de l’atome en 80 milliardièmes de milliardièmes de secondes ! » – Conférence par Anne L’HUILLIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes sud – Clos Toreau Jeux d’eau du Clos Toreau Nantes 30 mars 2026
- Temps festif familial à Nantes Sud – Clos Toreau, Square du Clos Toreau, Nantes 30 mars 2026