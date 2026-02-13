Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 18 février, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:30:00+01:00

En partenariat avec Nantes Esport

Joueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

