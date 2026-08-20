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Les rendez-vous du jeu vidéo : Super Mario Bros. Wonder Médiathèque Floresca Guépin Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17
Mario et ses amis s’embarquent dans une nouvelle aventure haute en couleurs et pleine de surprises !Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160
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