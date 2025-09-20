Les rendez-vous du logement Journée conseils Investissement, location, rénovation… Haguenau

Les rendez-vous du logement Journée conseils Investissement, location, rénovation… Haguenau samedi 20 septembre 2025.

2 rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

La CAH rassemble une vingtaine de partenaires lors d’une journée conseils, pour guider les particuliers dans leur projet. Trois espaces thématisés accueilleront des stands d’information pour des échanges qualitatifs et personnalisés avec les experts rénover et construire , acheter et investir et louer selon ses besoins .

Des mini-conférences se tiendront également tout au long de la journée sous forme de courtes présentations et d’échanges sur les thématiques suivantes rénovation, gestion locative sécurisée, conseils juridiques ou financiers… 0 .

2 rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est marguerite.jung@agglo-haguenau.fr

