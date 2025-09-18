Les rendez-vous du logement réunion publique Acheter, rénover, habiter Haguenau

jeudi 18 septembre 2025.

Les rendez-vous du logement réunion publique Acheter, rénover, habiter

115 Grand rue Haguenau Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Une réunion publique se tiendra le jeudi 18 septembre autour de l’accession à la propriété et de la rénovation. Procivis Alsace et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL67) apporteront des conseils sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs à l’acquisition d’un logement. Un conseiller France Renov’ sera présent pour évoquer la rénovation.

Pour poursuivre les échanges, la CAH rassemble une vingtaine de partenaires le samedi 20 septembre lors d’une journée conseils, pour guider les particuliers dans leur projet. Trois espaces thématisés accueilleront des stands d’information pour des échanges qualitatifs et personnalisés avec les experts rénover et construire , acheter et investir et louer selon ses besoins . Des mini-conférences se tiendront également tout au long de la journée sous forme de courtes présentations et d’échanges sur les thématiques suivantes rénovation, gestion locative sécurisée, conseils juridiques ou financiers… 0 .

115 Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

