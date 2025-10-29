Les Rendez-Vous du Ludotruck Salle des associations Carresse-Cassaber

Salle des associations Route du stade Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Petits et grands, vous êtes invités à venir participer aux animations et découvertes des jeux classiques et modernes, d’ici et d’ailleurs ! Alors, seul ou accompagné par vos enfants ou petits-enfants, venez nombreux pour partager ce moment convivial à travers des jeux aussi fous les uns que les autres ! .

Salle des associations Route du stade Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 95 91 ludo@francas64.fr

