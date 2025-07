Les Rendez-Vous du Ludotruck L’Hôpital-d’Orion

Les Rendez-Vous du Ludotruck L’Hôpital-d’Orion mardi 22 juillet 2025.

Les Rendez-Vous du Ludotruck

Salle communale L’Hôpital-d’Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 17:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Petits et grands, vous êtes invités à venir participer aux animations et découvertes des jeux classiques et modernes, d’ici et d’ailleurs ! Alors, seul ou accompagné par vos enfants ou petits-enfants, venez nombreux pour partager ce moment convivial à travers des jeux aussi fous les uns que les autres ! .

Salle communale L’Hôpital-d’Orion 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 95 91 ludo@francas64.fr

