Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn

Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn mercredi 22 octobre 2025.

Les Rendez-Vous du Ludotruck

Espace de Mosquéros 11 avenue du Docteur Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Petits et grands, vous êtes invités à venir participer aux animations et découvertes des jeux classiques et modernes, d’ici et d’ailleurs ! Alors, seul ou accompagné par vos enfants ou petits-enfants, venez nombreux pour partager ce moment convivial à travers des jeux aussi fous les uns que les autres ! .

Espace de Mosquéros 11 avenue du Docteur Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 42 95 91 ludo@francas64.fr

English : Les Rendez-Vous du Ludotruck

German : Les Rendez-Vous du Ludotruck

Italiano :

Espanol : Les Rendez-Vous du Ludotruck

L’événement Les Rendez-Vous du Ludotruck Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Béarn des Gaves