Les Rendez-Vous du Management Associatif Salle de la Manu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 14:00 – 18:00

Gratuit : non Associations adhérentes à France Bénévolat, 25€ pour le cycle (dont participation aux frais logistiques).Associations non-adhérentes à France Bénévolat : 60€ pour le cycle (dont participation aux frais logistiques) Inscription requise sur Helloassohttps://www.helloasso.com/associations/france-benevolat-nantes-atlantique/evenements/les-rendez-vous-du-management-associatif-1er-cycle-2026 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Pour quoi faire ? Analyser les aspirations des nouvelles générations de bénévoles et les mettre en perspective avec les nouveaux enjeux et besoins de la société,Échanger des expériences positives ou négatives entre responsables associatifs,Mettre en commun des initiatives et des pratiques de « management associatif»,Elaborer ensemble des démarches d’adaptation des associations aux évolutions,Faire évoluer les pratiques de gouvernance associative, Et globalement, trouver ensemble des solutions aux difficultés rencontrées par les responsables associatifs.Comment cela se passe ? Chaque participant expose au groupe les préoccupations ou problématiques de son association ou bien un projet associatif à lancer « un peu pointu »,Le groupe choisit de traiter une des problématiques exposées ou l’un des projets présentés,Le groupe, par une méthode de co-développement supervisée, éclaire la problématique ou le projet et investigue les pistes possibles d’action pour les résoudre,La méthode de co-développement permet à chacun de contribuer et de s’enrichir de l’expérience du groupe. Pour qui ?Pour des responsables associatifs bénévoles ou salariés.

Salle de la Manu Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 65 26 http://www.nantes.fr