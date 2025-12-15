Les Rendez-Vous du Management Associatif Salles municipales La Manu Nantes
Les Rendez-Vous du Management Associatif Salles municipales La Manu Nantes jeudi 29 janvier 2026.
Les Rendez-Vous du Management Associatif 29 janvier – 2 avril 2026, certains jeudis Salles municipales La Manu Loire-Atlantique
Associations adhérentes à France Bénévolat, 25€ pour le cycle (dont participation aux frais logistiques).
Associations non-adhérentes à France Bénévolat : 60€ pour le cycle (dont participation aux frais logistiques)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-29T14:00:00+01:00 – 2026-01-29T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T18:00:00+02:00
Pour quoi faire ?
- Analyser les aspirations des nouvelles générations de bénévoles et les mettre en perspective avec les nouveaux enjeux et besoins de la société,
- Échanger des expériences positives ou négatives entre responsables associatifs,
- Mettre en commun des initiatives et des pratiques de « management associatif»,
- Elaborer ensemble des démarches d’adaptation des associations aux évolutions,
- Faire évoluer les pratiques de gouvernance associative,
Et globalement, trouver ensemble des solutions aux difficultés rencontrées par les responsables associatifs.
Comment cela se passe ?
- Chaque participant expose au groupe les préoccupations ou problématiques de son association ou bien un projet associatif à lancer « un peu pointu »,
- Le groupe choisit de traiter une des problématiques exposées ou l’un des projets présentés,
- Le groupe, par une méthode de co-développement supervisée, éclaire la problématique ou le projet et investigue les pistes possibles d’action pour les résoudre,
- La méthode de co-développement permet à chacun de contribuer et de s’enrichir de l’expérience du groupe.
Pour qui ?
Pour des responsables associatifs bénévoles ou salariés.
Salles municipales La Manu 10B Boulevard de Stalingrad, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Contribuer et s’enrichir de l’expérience autour de problématiques associatives échange association atelier rencontre francebénévolat
FBLA