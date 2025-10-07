Les rendez-vous du mardi, conférences Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 18h.

Mardi 4 novembre 2025 à partir de 17h. Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous du mardi, par la richesse des sujets développés, sont une mine précieuse d’informations culturelles et historiques. Aventure culturelle et humaine, ils restituent aux habitants leur territoire, leur histoire. Voici le programme 2025.

Les rendez-vous du mardi changent de lieu et d’horaire.



– Mardi 7 octobre à 18h à la galerie de l’histoire « La tragédie de Marseille de 1943 ».Conférence et débat.

Cette rencontre avec le collectif Saint-Jean, qui œuvre contre l’oubli de la tragédie marseillaise du 24 janvier 1943, sera l’occasion d’évoquer les rafles, les destructions et les déportations qui frappèrent le quartier populaire de Saint-Jean.

Avec Antoine de Gennaro, Antoine Mignemi, président, et Pascal Luongo, vice-président.



– Mardi 4 novembre à 17h à la galerie de l’histoire « Le Fort de Bouc, un territoire aux confins de Martigues ». Conférence.

Très tôt, le fort de Bouc tient une place stratégique dans la défense des côtes et de l’arrière-pays, en contrôlant la « mer de Caronte ». La cartographie le montre bien .

Elle traduit des préoccupations militaires et commerciales. Les archives quant à elles retranscrivent les éléments imposés à la Communauté sur le territoire tels que

l’entretien des troupes et des chemins d’accès.

Conférence par Claude Pribetich-Aznar, architecte du patrimoine. .

Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

The Tuesday meetings, through the richness of the subjects developed, are a precious mine of cultural and historical information. Cultural and human adventure, they restore to the inhabitants their territory, their history. This is the 2025 programme.

German :

Die Dienstagstreffen sind aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen eine wertvolle Fundgrube an kulturellen und historischen Informationen. Durch kulturelle und menschliche Abenteuer geben sie den Bewohnern ihr Territorium, ihre Geschichte zurück. Dies ist das Programm 2025.

Italiano :

La ricchezza degli argomenti trattati negli incontri del martedì è una preziosa miniera di informazioni culturali e storiche. Un’avventura culturale e umana, che restituisce alle popolazioni locali il loro territorio e la loro storia. Ecco il programma del 2025.

Espanol :

Los encuentros de los martes, por la riqueza de los temas desarrollados, son una mina preciosa de información cultural e histórica. Aventura cultural y humana, devuelven a los habitantes su territorio, su historia. Este es el programa 2025.

