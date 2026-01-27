Les rendez-vous du mardi, conférences Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Les rendez-vous du mardi, conférences

Mardi 17 février 2026 à partir de 18h30.

Mardi 17 mars 2026 à partir de 17h30.

Mardi 19 mai 2026 à partir de 17h30.

Mardi 23 juin 2026 à partir de 17h30. Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-17 17:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-02-17 2026-03-17 2026-05-19 2026-06-23

Les rendez-vous du mardi, par la richesse des sujets développés, sont une mine précieuse d’informations culturelles et historiques. Aventure culturelle et humaine, ils restituent aux habitants leur territoire, leur histoire.

Les rendez-vous du mardi changent de lieu et d’horaire.

Programme 2026



– Mardi 17 février à 18h30 au cinéma La Cascade.

Rencontre avec l’artiste Guillaume Bottazzi, pionnier de l’application du mouvement de la neuroesthétique, une approche qui relie art, perception et bien-être .

En collaboration avec le Pôle Santé Handicap du CIAS du Pays de Martigues.



– Mardi 17 mars à 17h30 à la Galerie de l’Histoire.

11 km de façade maritime, plus de 2500 ans d’histoire… 35 ans de recherches sous-marines !

Par Bertrand Maillet, archéologue sous-marin, Association Ampevas. Dans le cadre de l’événement Les Laurons, entre terre et mer.



– Mardi 19 mai à 17h30 à la Galerie de l’Histoire.

La fouille du puits, lors de l’aménagement de l’hôtel en 2022, a livré des restes d’animaux dont l’étude documente l’alimentation dans une maison aristocratique et l’environnement de la ville.

Par Cyprien Mureau, archéologue, et Vianney Forest, archéozoologue.



– Mardi 23 juin à 17h30 à l’église de La Couronne.

Cette conférence/visite guidée dévoilera un pan de l’histoire de l’église de La Couronne, en mettant en lumière sa place dans le village, son architecture, son évolution et l’engagement des habitants dans sa reconnaissance paroissiale.

Par Claude Pribetich-Aznar, architecte du patrimoine. .

Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

The Tuesday meetings, through the richness of the subjects developed, are a precious mine of cultural and historical information. Cultural and human adventure, they restore to the inhabitants their territory, their history.

