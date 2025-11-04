Les rendez-vous du mardi Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T14:30:00 – 2025-11-04T15:30:00

Fin : 2025-11-25T15:30:00 – 2025-11-25T16:30:00

N’hésitez pas à poser vos questions dans cette séance de discussion et d’entraide afin que nous puissions trouver ensemble des réponses.

Niveau débutant.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 40 85

