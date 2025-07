LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI Savigny-en-Véron

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-08-13

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Voyagez à travers les époques et les civilisations au cours d’une visite du parcours Faire Monde . Laissez-vous émerveiller par Le Penseur d’Auguste Rodin et interrogez-vous sur les relations que les êtres humains entretiennent avec leur environnement.

> 15H Visite commentée

Le Musée du Véron est un musée d’anthropologie sociale et culturelle, ouvert sur le monde et accessible à tous. Son exposition permanente Faire Monde est une invitation à découvrir la diversité humaine et à interroger les relations que les hommes et les femmes entretiennent avec leur environnement.

Conçue comme un chemin de vie, l’exposition permanente Faire Monde questionne le rapport que chacun entretient avec le paysage, les végétaux, les animaux, les objets, et ce dans tous les moments de la vie. 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

Travel through time and civilization on a visit to the « Faire Monde » trail. Marvel at Auguste Rodin?s The Thinker and ponder the relationship between human beings and their environment.

German :

Machen Sie eine Reise durch verschiedene Epochen und Zivilisationen auf dem Rundgang « Faire Monde ». Lassen Sie sich von Auguste Rodins « Der Denker » beeindrucken und fragen Sie sich, wie die Menschen mit ihrer Umwelt umgehen.

Italiano :

Fate un viaggio nel tempo e nella civiltà visitando il percorso « Fare il mondo ». Ammirate il Pensatore di Auguste Rodin e interrogatevi sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente.

Espanol :

Viaje a través del tiempo y la civilización visitando el recorrido « Faire Monde ». Maravíllese ante El pensador de Auguste Rodin y pregúntese por la relación entre el ser humano y su entorno.

