Les rendez -vous du Mondial Folk soirée théatre Salle Avel Dro Plozévet

Les rendez -vous du Mondial Folk soirée théatre

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

La troupe café pain beurre de Poullan sur mer vous présente du rififi au Rosmeur.

Sur réservation au 06 80 81 10 86 .

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 81 10 86

