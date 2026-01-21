Les rendez -vous du Mondial Folk soirée théatre Salle Avel Dro Plozévet
Les rendez -vous du Mondial Folk soirée théatre Salle Avel Dro Plozévet samedi 28 février 2026.
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
La troupe café pain beurre de Poullan sur mer vous présente du rififi au Rosmeur.
Sur réservation au 06 80 81 10 86 .
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 81 10 86
L’événement Les rendez -vous du Mondial Folk soirée théatre Plozévet a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Destination Pays Bigouden