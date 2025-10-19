Les Rendez-Vous du Moyen Age La Cour en musique Asnières-sur-Vègre

Les Rendez-Vous du Moyen Age La Cour en musique

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

La Chalemie vous présentera les différents instruments utilisés au Moyen Âge et vous entraîneront ensuite au son de leur musique dans des danses médiévales endiablées.

Qu’elle nourrisse la religion, qu’elle flatte seigneurs et monarques, qu’elle accompagne fêtes et regroupements populaires, la musique se structure et s’impose au fil des siècles comme un véritable pilier fondateur de la société médiévale.

Après une rapide présentation des instruments dits haults cornemuses, vielle à roue, chalemie, sacqueboute, hautbois, bombardes, flûtes, percussions. Vous découvrirez ensuite les instruments dits bas , utilisés habituellement en intérieur, dans les petites salles de châteaux, les cours intérieures, les cloîtres, ou comme la salle des plaids du Manoir de la Cour. Vous profiterez alors d’une musique plus intime avec un ensemble de flûtes à bec, psaltérion, petites percussions plus intimes.

La Chalémie vous entraînera ensuite au son de sa musique dans des danses médiévales endiablées.

> > L’animation est dirigée par La Chalemie, petite troupe associative de 4 ou 5 musiciens, amateurs et professionnels. Les instruments utilisés sont des reconstitutions historiques.

> Le ticket d’entrée donne accès à l’ensemble des animations ainsi qu’au Manoir de La Cour. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

La Chalemie will introduce you to the different instruments used in the Middle Ages, and then lead you in a medieval dance to the sound of their music.

German :

La Chalemie wird Ihnen die verschiedenen Instrumente vorstellen, die im Mittelalter verwendet wurden, und Sie anschließend zu den Klängen ihrer Musik zu wilden mittelalterlichen Tänzen verführen.

Italiano :

La Chalemie vi farà conoscere i diversi strumenti utilizzati nel Medioevo e vi condurrà in una frenetica danza medievale al suono della loro musica.

Espanol :

La Chalemie le presentará los diferentes instrumentos utilizados en la Edad Media y después le guiará en una frenética danza medieval al son de su música.

