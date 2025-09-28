Les Rendez-Vous du Moyen Age « Le fer, du minerai à l’objet » Asnières-sur-Vègre

Les Rendez-Vous du Moyen Age « Le fer, du minerai à l’objet » Asnières-sur-Vègre dimanche 28 septembre 2025.

Les Rendez-Vous du Moyen Age « Le fer, du minerai à l’objet »

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

la Forge de l’Histoire propose une animation rare et spectaculaire de fabrication du fer et de l’acier comme au Moyen Âge

Le fer n’est pas seulement un métal ou une ressource il représente la capacité d’une société à se nourrir et se défendre. Venez découvrir la fonction des différents objets, les sources archéologiques et les techniques employées pour leur réalisation, mais aussi tout le vocabulaire de ces métiers minerai, scorie, loupe de fer, barres, etc.

La Forge de l’Histoire propose une animation rare et spectaculaire en présentant au public la fabrication du fer au Moyen Âge. Dévoilant les secrets de cette industrie à la base de multiples activités dans les sociétés de cette période. Lors de l’animation un bas fourneau temporaire est construit pour permettre la transformation du minerai en métal. En parallèle, un forgeron fabrique en continue des reproductions d’objets médiévaux en fer à l’aide d’une forge.

> > L’animation est dirigée par Charles Torres et Simon Pellequer, forgerons-métallurgistes diplômés en archéologie et spécialisés dans la reproduction d’objets archéologiques et l’animation historique.

> Le ticket d’entrée donne accès à l’ensemble des animations ainsi qu’au Manoir de La Cour. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

the Forge de l’Histoire offers a rare and spectacular animation of iron and steel making as in the Middle Ages

German :

la Forge de l’Histoire bietet eine seltene und spektakuläre Animation zur Herstellung von Eisen und Stahl wie im Mittelalter

Italiano :

la Forge de l’Histoire offre un modo raro e spettacolare di produrre ferro e acciaio come nel Medioevo

Espanol :

la Forja de la Historia ofrece una forma rara y espectacular de fabricar hierro y acero como en la Edad Media

L’événement Les Rendez-Vous du Moyen Age « Le fer, du minerai à l’objet » Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-09-13 par CDT72