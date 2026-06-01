LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La grange de Martine Saint-Frézal-d’Albuges

Saint-Frézal-d’Albuges

LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

La grange de Martine Chazeaux Saint-Frézal-d’Albuges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Envoyer paître au XVIIIe siècle

Conférences de Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende

Bêtes à laine et bêtes à cornes en Margeride

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. En partenariat avec l’Office de tourisme Mont-Lozère

Envoyer paître au XVIIIe siècle

Conférences de Bruno Jaudon, enseignant à la FDE de Mende, université de Montpellier, chercheur associé à Avignon Université.

Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026 , suivez le bétail élevé par les paysans lozériens de jadis. Découvrez à quel point les questions pastorales étaient au cœur de la vie économique et sociale de chaque village et de chaque exploitation

agricole à partir d’exemples locaux et de documents d’époque. Comment tirer part d’un environnement pétri de contraintes lorsque les habitants sont deux fois plus nombreux qu’aujourd’hui ? Règles du jeu, tensions, apaisements, petits conflits du quotidien, saisonnalité

comment trouver un équilibre pour vivre au pays ? Une dégustation de produits locaux clôturera cette plongée dans nos campagnes, l’occasion de poursuivre les échanges avec le conférencier.

• Bêtes à laine et bêtes à cornes en Margeride

Dimanche 28 juin, 10h30

Grange de Martine, Chazeaux (Saint-Frézal-d’Albuges)

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. En partenariat avec l’Office de tourisme Mont-Lozère .

La grange de Martine Chazeaux Saint-Frézal-d’Albuges 48170 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

Sending out grazing animals in the 18th century

Lectures by Bruno Jaudon, teacher at the FDE in Mende

Wool animals and horned animals in Margeride

Organized by Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan. In partnership with Office de tourisme Mont-Lozère

L’événement LES RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Saint-Frézal-d’Albuges a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT Mont Lozere