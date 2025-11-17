Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux – Montpellier Montpellier Montpellier 17 – 24 novembre

Les vins de Limoux repartent à la rencontre des Toulousains et des Montpelliérains ! Du 3 au 9 novembre 2025 à Toulouse puis du 17 au 23 novembre 2025 à Montpellier.

Les vins de Limoux repartent à la rencontre des Toulousains et des Montpelliérains !

Du 3 au 9 novembre 2025 à Toulouse puis du 17 au 23 novembre 2025 à Montpellier, venez partager deux semaines de festival avec des dégustations et des moments de partage dans une sélection de bars à vin, de restaurants et de caves des deux villes.

Au programme :

• Dégustations dans les bars à vins et caves emblématiques des deux villes, pour découvrir ou redécouvrir la richesse de l’appellation. Les vignerons vous feront voyager à travers toute la palette des vins rouges, blancs et effervescents, dont les incontournables Crémants de Limoux et la célèbre Blanquette de Limoux, premier vin effervescent au monde.

• Moments de convivialité et de partage avec des déjeuners et dîners accords mets-vins dans les restaurants partenaires, de la cave à manger aux bistrots créatifs, jusqu’aux tables étoilées.

Le festival des Effervescents de Limoux se veut riche et diversifié, en mêlant l’accessible et l’exigeant pour plaire à tous les palais, avec une ambiance festive, des animations et des surprises pour éveiller vos papilles.

Montpellier : du 17 au 23 novembre 2025

Programme complet en ligne à partir de mi-octobre sur : www.limoux-aoc.com/agenda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-24T20:00:00.000+01:00

1



Montpellier Montpellier Montpellier Hérault