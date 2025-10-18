Les rendez-vous en rose de l’ASSM Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Les rendez-vous en rose de l’ASSM Samedi 18 octobre, 14h00 Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Pas de réservation

Les tarifs varieront de 2 à 50€ selon l’activité

Samedi 18 octobre, plusieurs activités sont proposées au sein du complexe sportif R. Monseau.

Direction le gymnase, de 14h à 17h, pour :

Stage MMA/self défense

Parcours Babygym (2 à 6 ans)

Au Dojo entre, 14h30 et 18h :

Taïso

Escrime artistique

Démonstration Taï-Chi

Sur le stade :

Cross ou relais

Pas de réservation en amont. Les tarifs de participation varient entre 2 et 50€ selon l’activité. Vente de goodies sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer

Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Avenue Paul Berniard Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’ASSM participe à la campagne nationale Octobre rose.

ASSM Saint-Médard-en-Jalles