Les rendez-vous en rose de l’ASSM Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 octobre 2025.
Les rendez-vous en rose de l’ASSM Samedi 18 octobre, 14h00 Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Gironde
Pas de réservation
Les tarifs varieront de 2 à 50€ selon l’activité
Samedi 18 octobre, plusieurs activités sont proposées au sein du complexe sportif R. Monseau.
Direction le gymnase, de 14h à 17h, pour :
- Stage MMA/self défense
- Parcours Babygym (2 à 6 ans)
Au Dojo entre, 14h30 et 18h :
- Taïso
- Escrime artistique
- Démonstration Taï-Chi
Sur le stade :
- Cross ou relais
Pas de réservation en amont. Les tarifs de participation varient entre 2 et 50€ selon l'activité. Vente de goodies sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer
Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Avenue Paul Berniard Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’ASSM participe à la campagne nationale Octobre rose.
ASSM Saint-Médard-en-Jalles