Commissaire d’exposition, dramaturge et docteur en histoire de l’art, Lou Forster travaille au croisement des arts visuels, de la danse et des sciences humaines et sociales. Il est le commissaire des « Jardins de l’Avenir » une exposition live associant danses, installations, films et ateliers qui aura lieu les 7 et 8 juin 2025 au Parc Calouste Gulbenkian. Lors de cette rencontre, il reviendra sur l’élaboration de ce projet artistique en lien avec l’histoire du Parc Calouste Gulbenkian.

English : Les rendez-vous Friendciscaines A la découverte d’un nouvel élément artistique et protéiforme

Exhibition curator, playwright and doctor in art history, Lou Forster works at the crossroads of the visual arts, dance and the humanities and social sciences. He is the curator of « Jardins de l?Avenir », a live exhibition combining dance, installations, films and workshops, which will take place at Parc Calouste Gulbenkian on June 7 and 8, 2025. During this meeting, he will talk about the development of this artistic project, which is linked to the history of the Parc Calouste Gulbenkian.

German : Les rendez-vous Friendciscaines A la découverte d’un nouvel élément artistique et protéiforme

Lou Forster ist Kurator, Dramaturg und Doktor der Kunstgeschichte. Er arbeitet an der Schnittstelle von Bildender Kunst, Tanz und Sozial- und Geisteswissenschaften. Er ist der Kurator von « Jardins de l’Avenir », einer Live-Ausstellung, die Tanz, Installationen, Filme und Workshops miteinander verbindet und am 7. und 8. Juni 2025 im Parc Calouste Gulbenkian stattfinden wird. Bei diesem Treffen wird er über die Entwicklung dieses Kunstprojekts in Verbindung mit der Geschichte des Calouste-Gulbenkian-Parks sprechen.

Italiano :

Curatore di mostre, drammaturgo e dottore in storia dell’arte, Lou Forster lavora all’incrocio tra arti visive, danza e scienze umane e sociali. È il curatore di « Jardins de l’Avenir », una mostra dal vivo che combina danza, installazioni, film e laboratori e che si terrà il 7 e 8 giugno 2025 al Parc Calouste Gulbenkian. In questo incontro parlerà dello sviluppo di questo progetto artistico in relazione alla storia del Parco Calouste Gulbenkian.

Espanol :

Comisario de exposiciones, dramaturgo y doctor en historia del arte, Lou Forster trabaja en la encrucijada de las artes visuales, la danza y las ciencias humanas y sociales. Es el comisario de « Jardins de l’Avenir », una exposición en vivo que combina danza, instalaciones, películas y talleres y que se celebrará los días 7 y 8 de junio de 2025 en el Parque Calouste Gulbenkian. En este encuentro, hablará del desarrollo de este proyecto artístico en relación con la historia del Parc Calouste Gulbenkian.

