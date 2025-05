LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS – Montady, 12 juin 2025 07:00, Montady.

Hérault

LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS Domaine de Soustres Montady Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-12

2025-06-26

Sur le même principe que notre balade Golden Hour, vivez une expérience encore plus immersive, enrichie par la présence d’une guide conférencière spécialisée. Cette édition exclusive, conçue avec le Guide BAO, vous entraîne au cœur des vignes et des oliveraies au coucher du soleil, à la découverte de l’histoire du vin à Ensérune à l’époque antique.

Sur le même principe que notre balade Golden Hour, vivez une expérience encore plus immersive, enrichie par la présence d’une guide conférencière spécialisée. Cette édition exclusive, conçue avec le Guide BAO, vous entraîne au cœur des vignes et des oliveraies au coucher du soleil, à la découverte de l’histoire du vin à Ensérune à l’époque antique. .

Domaine de Soustres

Montady 34310 Hérault Occitanie

English :

Based on the same principle as our Golden Hour tour, enjoy an even more immersive experience, enhanced by the presence of a specialized tour guide. This exclusive edition, designed with the BAO Guide, takes you into the heart of the vineyards and olive groves at sunset, to discover the history of wine in Ensérune in ancient times.

German :

Nach demselben Prinzip wie unser Golden Hour Walk, erleben Sie eine noch immersivere Erfahrung, die durch die Anwesenheit einer spezialisierten Fremdenführerin bereichert wird. Diese exklusive Ausgabe, die in Zusammenarbeit mit dem BAO Guide entworfen wurde, führt Sie bei Sonnenuntergang in die Weinberge und Olivenhaine, wo Sie die Geschichte des Weins in Ensérune zur Zeit der Antike entdecken können.

Italiano :

Basata sullo stesso principio della nostra passeggiata dell’ora d’oro, questa è un’esperienza ancora più coinvolgente, arricchita dalla presenza di una guida turistica specializzata. Questa edizione esclusiva, progettata con la Guida BAO, vi porta nel cuore dei vigneti e degli uliveti al tramonto, per scoprire la storia del vino a Ensérune nell’antichità.

Espanol :

Basado en el mismo principio que nuestro paseo de la Hora Dorada, se trata de una experiencia aún más envolvente, realzada por la presencia de un guía turístico especializado. Esta edición exclusiva, diseñada con la Guía BAO, le lleva al corazón de los viñedos y olivares al atardecer, para descubrir la historia del vino en Ensérune en la antigüedad.

L’événement LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS Montady a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT LA DOMITIENNE