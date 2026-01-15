LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS Thézan-lès-Béziers
Visite, rencontre avec Pierre-Antoine et Anaïs, dégustation de galettes et de royaumes autour d’un verre de 16h à 17h30 au Pech Gourmand.
Tarif 19€ par personne.
Membre BAO 15€ par personne, enfant (- 12ans) 15€
Sur réservation.
Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46
English :
Visit, meet Pierre-Antoine and Anaïs, taste galettes and royaumes over a glass from 4pm to 5:30pm at Pech Gourmand.
Price: 19? per person.
BAO members: 15? per person, children (under 12): 15?
On reservation.
