LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS

Thézan-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Visite, rencontre avec Pierre-Antoine et Anaïs, dégustation de galettes et de royaumes autour d’un verre de 16h à 17h30 au Pech Gourmand.

Tarif 19€ par personne.

Membre BAO 15€ par personne, enfant (- 12ans) 15€

Sur réservation.

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46

English :

Visit, meet Pierre-Antoine and Anaïs, taste galettes and royaumes over a glass from 4pm to 5:30pm at Pech Gourmand.

Price: 19? per person.

BAO members: 15? per person, children (under 12): 15?

On reservation.

