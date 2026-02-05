Les Rendez-vous louhannais autos-motos Place de la Charité Louhans
Les Rendez-vous louhannais autos-motos Place de la Charité Louhans dimanche 1 mars 2026.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Rassemblement de véhicules anciens et d’exceptions, chaque 1er dimanche du mois.
Autos, camions, motos, mobylettes, militaires et agricoles.
Buvette organisée par les Kiwanis. Snack géré par Aceva.
Thématiques 1er mars Spécial Allemandes 6 avril Spécial Anglaises 3 mai Spécial Citroën .
Place de la Charité Autour de la halle Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aceva.adm@gmail.com
