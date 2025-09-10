Les Rendez-Vous Ludiques Rue du Temple Mouriès

Les Rendez-Vous Ludiques Rue du Temple Mouriès mercredi 10 septembre 2025.

Les Rendez-Vous Ludiques

Mercredi 10 septembre 2025 de 19h à 22h30.

Mercredi 24 septembre 2025 de 19h à 22h30.

Samedi 27 septembre 2025 de 15h30 à 19h. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Venez passer un bon moment aux Rendez-Vous Ludiques organisés au Centre Culturel de Mouriès, les 10, 24 et 27 septembre !

L’association AJT de Mouriès a ouvert sa section Jeux de société et organise des Rendez-Vous Ludiques au Centre Culturel de Mouriès.

Plus d’une centaine de jeux de société à découvrir et à partager !

Des jeux pour toutes et tous enfants, familiaux, initiés, experts ; jeux de plateaux, jeux de cartes…



Les dates à venir

Mercredi 10 septembre de 19h à 22h30 (adultes et adolescents à partir de 14 ans)

Mercredi 24 septembre de 19h à 22h30 (adultes et adolescents à partir de 14 ans)

Samedi 27 septembre de 15h30 à 19h (adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans)



Venez découvrir, jouer, passer un bon moment !

Tu as un jeu que tu adores et que tu souhaites faire découvrir ramène-le et crée un moment de partage !

Vous pouvez également découvrir la ludothèque de l’AJT de Mouriès sur le site Myludo



Accessible aux adhérents de l’association .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ajtdemouriesbad@gmail.com

English :

Come and enjoy yourself at the Board game meetings organised at the Mouriès Cultural Centre on 10, 24 and 27 September!

German :

Kommen Sie und verbringen Sie eine schöne Zeit bei den Brettspiele-Treffen, die am 10., 24. und 27. September im Kulturzentrum von Mouriès organisiert werden!

Italiano :

Venite a divertirvi al Rendez-Vous Ludiques organizzato presso il Centre Culturel de Mouriès il 10, 24 e 27 settembre!

Espanol :

Venga a divertirse a la Rendez-Vous Ludiques organizada en el Centre Culturel de Mouriès los días 10, 24 y 27 de septiembre

