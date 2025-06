Les rendez-vous lyriques du jeudi Les grands arias d’opéras Place Foch Touques 3 juillet 2025 20:30

Calvados

Les rendez-vous lyriques du jeudi Les grands arias d’opéras Place Foch Eglise Saint-Thomas Touques Calvados

Début : 2025-07-03 20:30:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

L’Ensemble lyrique Le Concertino propose, chaque premier jeudi du mois, un concert lyrique.

Fauteuils rouges, rideau de scène cramoisi, lustres de cristal, dorures étincelantes, l’opéra nous apparait dans toute sa magie et sa splendeur. Univers symbolique où l’illusion est reine, l’opéra nous régale d’arias, de duos, ou d’ensembles où la beauté rivalise avec

l’audace et le merveilleux.

Les grands arias exaltent la qualité de leur interprète et la puissance créatrice de leur compositeur. Comme des joyaux s’épanouissant au sein de leur écrin, ils nous apparaissent entre deux solos, trios, ou choeurs et emplissent la salle de leur beauté singulière.

Écrits pour soprano, alto, ténor ou basse, nous les mémorisons et ils font à jamais partie de notre univers culturel.

Qui ne peut fredonner « J’ai perdu mon Eurydice », « Vissi d’arte » ou « Toréador en garde » ?

soprano mezzo-soprano baryton-basse pianiste

Place Foch Eglise Saint-Thomas

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Les rendez-vous lyriques du jeudi Les grands arias d’opéras

Every first Thursday of the month, Le Concertino offers a lyric concert.

Red armchairs, crimson stage curtains, crystal chandeliers, sparkling gilding: opera appears to us in all its magic and splendor. A symbolic universe where illusion reigns supreme, opera regales us with arias, duets and ensembles in which beauty rivals audacity and wonder

audacity and wonder.

The great arias exalt the quality of their performer and the creative power of their composer. Like jewels blossoming in their own setting, they appear between two solos, trios or choruses, filling the hall with their singular beauty.

Written for soprano, alto, tenor or bass, we memorize them and they are forever part of our cultural universe.

Who can fail to hum « J?ai perdu mon Eurydice », « Vissi d’arte » or « Toréador en garde »?

soprano ? mezzo-soprano ? bass-baritone ? pianist

German : Les rendez-vous lyriques du jeudi Les grands arias d’opéras

Das Lyrische Ensemble Le Concertino bietet jeden ersten Donnerstag im Monat ein lyrisches Konzert an.

Rote Sessel, ein karminroter Bühnenvorhang, Kristallleuchter, funkelndes Gold die Oper erscheint uns in all ihrer Magie und Pracht. Die Oper ist ein symbolisches Universum, in dem die Illusion Königin ist, und verwöhnt uns mit Arien, Duetten und Ensembles, in denen die Schönheit mit dem Wunderbaren und Wunderbaren wetteifert

kühnheit und dem Wunderbaren.

Die großen Arien verherrlichen die Qualität ihrer Interpreten und die schöpferische Kraft ihres Komponisten. Wie Juwelen, die in ihrem Schrein erblühen, erscheinen sie zwischen zwei Soli, Trios oder Chören und erfüllen den Raum mit ihrer einzigartigen Schönheit.

Sie sind für Sopran, Alt, Tenor oder Bass geschrieben, wir merken sie uns und sie sind für immer Teil unseres kulturellen Universums.

Wer kann nicht « J?ai perdu mon Eurydice », « Vissi d’arte » oder « Toréador en garde » summen?

sopran ? Mezzosopran ? Bassbariton ? Pianist

Italiano :

Ogni primo giovedì del mese, Le Concertino propone un concerto lirico.

Con poltrone rosse, tende cremisi, lampadari di cristallo e oro scintillante, l’opera ci appare in tutta la sua magia e il suo splendore. Universo simbolico in cui l’illusione regna sovrana, l’opera ci delizia con arie, duetti e ensemble in cui la bellezza rivaleggia con l’audacia e la meraviglia

audacia e meraviglia.

Le grandi arie esaltano la qualità dell’interprete e il potere creativo del compositore. Come gioielli che sbocciano nel loro ambiente, appaiono tra due assoli, trii o cori e riempiono la sala con la loro singolare bellezza.

Scritte per soprano, contralto, tenore o basso, le memorizziamo e fanno per sempre parte del nostro universo culturale.

Chi può non canticchiare « J’ai perdu mon Eurydice », « Vissi d’arte » o « Toréador en garde »?

soprano ? mezzosoprano ? basso-baritono ? pianista

Espanol :

Cada primer jueves de mes, Le Concertino ofrece un concierto lírico.

Con sus butacas rojas, sus telones carmesíes, sus lámparas de cristal y sus destellos dorados, la ópera se nos presenta en todo su esplendor y magia. Universo simbólico donde reina la ilusión, la ópera nos regala arias, dúos y conjuntos en los que la belleza rivaliza con la audacia y el asombro

atrevimiento y maravilla.

Las grandes arias exaltan la calidad de su intérprete y el poder creativo de su compositor. Como joyas que florecen en su propio entorno, aparecen entre dos solos, tríos o coros y llenan la sala con su singular belleza.

Escritas para soprano, contralto, tenor o bajo, las memorizamos y forman parte para siempre de nuestro universo cultural.

¿Quién no tararea « J?ai perdu mon Eurydice », « Vissi d’arte » o « Toréador en garde »?

soprano ? mezzosoprano ? bajo-barítono ? pianista

