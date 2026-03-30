Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Cocktails & musique live face à l’océan les soirées incontournables du Sofitel Biarritz Le Miramar

Saison musicale en bord de mer Couleur do Brazil

Place à la musique live pour accompagner apéritifs et cocktails dans une atmosphère conviviale et décontractée, avec l’océan en toile de fond.

Ces rendez-vous musicaux sont gratuits et ouverts à tous — l’occasion parfaite de savourer les beaux jours dans un cadre d’exception.

Le bar du Sofitel, avec sa vue imprenable sur l’océan, devient la scène d’artistes locaux.

Les visiteurs peuvent profiter d’un large choix de cocktails, de boissons fraîches et de plaisirs salés et sucrés.

L’ambiance musicale varie chaque semaine, mêlant jazz, bossa nova, variétés françaises ou encore swing, pour un moment suspendu dans un cadre

d’exception…

Les jours de beau temps, les concerts ont lieu en terrasse, au bord de la piscine panoramique. .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English : Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar

L’événement Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz