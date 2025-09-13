Les rendez-vous musicaux de l’hippodrome Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-15

2025-09-13

À partir de septembre 2025, l’équipe des Nocturnes du Piano est heureuse de vous proposer des Rendez-Vous musicaux pour partager encore et toujours des moments chaleureux autour de talents connus ou méconnus…..

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lesnocturnesdupiano.com

English : Musical events at the racecourse

Starting in September 2025, the Nocturnes du Piano team is delighted to offer you musical events where you can continue to enjoy warm moments in the company of well-known and lesser-known talents…

German :

Ab September 2025 freut sich das Team der Nocturnes du Piano darauf, Ihnen musikalische Rendezvous anzubieten, um immer wieder herzliche Momente mit bekannten oder unbekannten Talenten zu teilen?

Italiano : Gli appuntamenti musicali dell’ippodromo

A partire da settembre 2025, il team di Nocturnes du Piano è lieto di proporvi gli Rendez-Vous musicali per condividere ancora e sempre momenti piacevoli alla scoperta di talenti noti o sconosciuti…

Espanol :

A partir de septiembre de 2025, el equipo de Nocturnes du Piano se complace en poder ofrecerle una serie de Rendez-Vous musicales para compartir cálidos momentos con talentos conocidos y poco conocidos…

