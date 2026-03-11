Les rendez-vous musicaux de l’hippodrome Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer
samedi 14 mars 2026.
Les rendez-vous musicaux de l’hippodrome
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
l’Equipe des Nocturnes du Piano est heureuse de vous proposer des Rendez-Vous musicaux pour partager encore et toujours des moments chaleureux autour de talents connus ou méconnus…..
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 Bd JF Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lesnocturnesdupiano.com
English : Musical events at the racecourse
The Nocturnes du Piano team is delighted to offer you musical events where you can continue to enjoy warm moments in the company of well-known and lesser-known talents…
