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AGENDA · Tréguennec

Les rendez-vous nature À la rencontre du guêpier d’Europe Session supplémentaire Tréguennec

mercredi 22 juillet 2026 · Tréguennec

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Route de Saint-Vio
Ville
29720 Tréguennec
Département
Finistère
Tarif

Tréguennec

Les rendez-vous nature À la rencontre du guêpier d’Europe Session supplémentaire

Route de Saint-Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

À la découverte de cet oiseau aux couleurs tropicales emblématique de la baie d’Audierne.
Une invitation à l’observation dans le respect de sa tranquillité !
De son nom scientifique, merops apiaster, ce meropidae tire son nom de sa nourriture privilégiée la guêpe !

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Session supplémentaire, non prévue initialement durée 1h à 1h15.

Sur réservation.   .

Route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Les rendez-vous nature À la rencontre du guêpier d’Europe Session supplémentaire Tréguennec a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden

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