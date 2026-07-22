Informations pratiques

Tréguennec

Les rendez-vous nature À la rencontre du guêpier d’Europe Session supplémentaire

Route de Saint-Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

À la découverte de cet oiseau aux couleurs tropicales emblématique de la baie d’Audierne.

Une invitation à l’observation dans le respect de sa tranquillité !

De son nom scientifique, merops apiaster, ce meropidae tire son nom de sa nourriture privilégiée la guêpe !

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Session supplémentaire, non prévue initialement durée 1h à 1h15.

Sur réservation. .

Route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English :

L’événement Les rendez-vous nature À la rencontre du guêpier d’Europe Session supplémentaire Tréguennec a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden