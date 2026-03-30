Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec
Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec mercredi 22 avril 2026.
Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Sur la parcours Art & Nature , le long de l’étang de Saint-Vio, jouer avec son corps pour s’imaginer en arbre ou en roseau et faire corps avec la nature, comme réveil printanier.
La séance sera ponctuée par de petites réalisations buissonnières.
Accessibles à toutes et à tous.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement de pluie (distance 2 km).
Réservation obligatoire. .
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English : Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement
L’événement Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden