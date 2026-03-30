Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Sur la parcours Art & Nature , le long de l’étang de Saint-Vio, jouer avec son corps pour s’imaginer en arbre ou en roseau et faire corps avec la nature, comme réveil printanier.

La séance sera ponctuée par de petites réalisations buissonnières.

Accessibles à toutes et à tous.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement de pluie (distance 2 km).

Réservation obligatoire. .

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement

L’événement Les rendez-vous nature Atelier Le corps en mouvement Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden