Les rendez-vous nature Atelier Musique verte Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

Les rendez-vous nature Atelier Musique verte

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Lors d’une petite balade autour de la maison de la baie d’Audierne, vous allez écouter les sons de la nature et fabriquer des petits objets buissonniers de musique verte et autres sifflets.

Adapté pour toute la famille.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement de pluie (distance 2 km).

Réservation obligatoire. .

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Atelier Musique verte

L’événement Les rendez-vous nature Atelier Musique verte Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden