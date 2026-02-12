Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver Route de Saint-Vio Tréguennec
Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver Route de Saint-Vio Tréguennec mercredi 25 février 2026.
Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver
Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
La sortie idéale pour les enfants et pour toute la famille !
Après une petite balade autour de la Maison de la baie d’Audierne, serez-vous capable de réaliser un bateau, un instrument de musique ou une œuvre d’art ?
Et tout cela, uniquement à partir d’éléments naturels ? La nature n’aura bientôt plus de secret pour vous.
2 km de balade.
Sur réservation par téléphone. .
Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver
L’événement Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver Tréguennec a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Destination Pays Bigouden