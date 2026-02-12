Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver Route de Saint-Vio Tréguennec

Les rendez-vous nature Atelier nature d’hiver

Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec Finistère

La sortie idéale pour les enfants et pour toute la famille !

Après une petite balade autour de la Maison de la baie d’Audierne, serez-vous capable de réaliser un bateau, un instrument de musique ou une œuvre d’art ?

Et tout cela, uniquement à partir d’éléments naturels ? La nature n’aura bientôt plus de secret pour vous.

2 km de balade.

