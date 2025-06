Les rendez-vous nature Atelier nature Route de Saint-Vio Tréguennec 16 juillet 2025 14:00

La sortie idéale pour les enfants et pour toute la famille !

Après une petite balade autour de la Maison de la baie d’Audierne, serez-vous capable de réaliser un bateau, un instrument de musique ou une œuvre d’art ?

Et tout cela, uniquement à partir d’éléments naturels ? La nature n’aura bientôt plus de secret pour vous.

2 km de balade.

S’il pleut, pas de soucis !

Assis à l’abri de la Maison de la Baie d’Audierne, laissez-vous emporter dans l’univers merveilleux des contes et réalisez bien au sec des petits objets buissonniers.

Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

