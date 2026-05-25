Les Rendez-vous Nature Au fil des époques rue de Sarreguemines Rémelfing

Rémelfing

Les Rendez-vous Nature Au fil des époques

rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Inspirés, prêts, partez !

– Au fil des époques Balade nature et patrimoine.

Laissez vos pas vous guider Au fil des époques lors d’une douce parenthèse à Rémelfing, en compagnie de Gilles Weiskircher. Entre ombre et lumière, le chemin dévoile peu à peu les trésors du village le château Jaunez et son élégante silhouette, les rives paisibles de la Sarre, les senteurs de la forêt et la présence silencieuse des arbres remarquables, gardiens du temps.

Au détour des sentiers, la nature murmure ses secrets et l’histoire reprend vie à travers anecdotes et souvenirs d’autrefois. Une balade hors du temps, où patrimoine et paysages se rencontrent pour offrir un moment de découverte, de contemplation et de sérénité.

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo.

Distance du parcours 5 km.

Niveau moyenne (non adapté aux PMR et poussettes).

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Through the ages Nature and heritage walk.

Let your footsteps guide you along Au fil des époques , a gentle interlude in Rémelfing, in the company of Gilles Weiskircher. Between light and shade, the path gradually reveals the treasures of the village: the elegant silhouette of Château Jaunez, the peaceful banks of the Sarre, the scents of the forest and the silent presence of remarkable trees, guardians of time.

Along the way, nature whispers its secrets and history comes to life through anecdotes and memories of days gone by. A timeless walk, where heritage and landscape meet to offer a moment of discovery, contemplation and serenity.

Please bring: walking shoes, weather-appropriate clothing.

Distance: 5 km.

Level: moderate (not suitable for wheelchairs and baby carriages).

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Au fil des époques Rémelfing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES