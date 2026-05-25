Les Rendez-vous Nature Au pied des Éoliennes Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines

Wœlfling-lès-Sarreguemines

Les Rendez-vous Nature Au pied des Éoliennes

Mairie 1 impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Inspirés, prêts, partez !

– Au pied des Éoliennes Balade patrimoine.

Partez pour une balade originale Au pied des Éoliennes en compagnie de l’association Archaeopteryx. Au fil du circuit pédestre, laissez-vous guider à travers les paysages ouverts de Woelfling, où l’histoire locale se dévoile pas à pas.

Grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le parcours, le passé du village reprend vie et se raconte au rythme de la marche. Entre nature, patrimoine et découvertes insolites, cette sortie invite à regarder autrement un territoire façonné par le temps et les hommes.

Une promenade accessible et enrichissante, idéale pour allier curiosité, grand air et plaisir de la découverte.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés, gourde et jumelles.

Distance du parcours 4 km.

Niveau facile.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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Mairie 1 impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– At the foot of the Aeolian Islands? Heritage walk.

Join Archaeopteryx for an original walk At the foot of the Aeolian . On this walking tour, let yourself be guided through the open countryside of Woelfling, where local history is revealed step by step.

Explanatory panels along the way bring the village’s past to life, telling the story as you walk. A blend of nature, heritage and unusual discoveries, this outing invites you to take a fresh look at an area shaped by time and man.

An accessible and rewarding walk, ideal for combining curiosity, fresh air and the pleasure of discovery.

Bring: walking shoes, appropriate clothing, water bottle and binoculars.

Distance: 4 km.

Level: easy.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Au pied des Éoliennes Wœlfling-lès-Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES