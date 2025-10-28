Les rendez-vous nature Balade au couchant à La Torche Parking de la pointe de La Torche Plomeur

Les rendez-vous nature Balade au couchant à La Torche Parking de la pointe de La Torche Plomeur mardi 28 octobre 2025.

Les rendez-vous nature Balade au couchant à La Torche

Parking de la pointe de La Torche Beg an Dorchenn Plomeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 17:00:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

Date(s) :

2025-10-28

La pointe de La Torche, célèbre spot de glisse, est avant tout un site naturel protégé, priorité du Conservatoire du littoral.

Cette avancée de terre sur l’océan, point de curiosité de la baie d’Audierne, offre un panorama exceptionnel.

Ponctuée d’informations naturalistes, d’anecdotes, de légendes, la balade se déroule sous les douces couleurs du couchant.

Balade de 4km.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les balades nature.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Parking de la pointe de La Torche Beg an Dorchenn Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous nature Balade au couchant à La Torche Plomeur a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Destination Pays Bigouden