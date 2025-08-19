Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant Rue de Mortemart Combrit

Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant Rue de Mortemart Combrit mardi 19 août 2025.

Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant

Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 20:00:00

fin : 2025-08-19 22:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Vous chantez sous la douche ou en voiture, comme une casserole ou comme un rossignol ?

Vous êtes les bienvenus !

Découverte de la nature et chant collectif au cœur du bois de Roscouré.

4 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Sur réservation. .

Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant Combrit a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Destination Pays Bigouden Sud