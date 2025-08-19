Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant Rue de Mortemart Combrit
Les rendez-vous nature Balade chantée au couchant
Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit Finistère
Début : 2025-08-19 20:00:00
fin : 2025-08-19 22:00:00
2025-08-19
Vous chantez sous la douche ou en voiture, comme une casserole ou comme un rossignol ?
Vous êtes les bienvenus !
Découverte de la nature et chant collectif au cœur du bois de Roscouré.
4 km de balade.
Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Sur réservation. .
Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
