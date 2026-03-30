Les rendez-vous nature Balade chantée dans les bois Rue de Mortemart Combrit

Les rendez-vous nature Balade chantée dans les bois

Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Au cœur du boisement de Roscouré, entre mer et rivière, cette balade offre une expérience en immersion remplie d’écoutes et de chants en pleine nature.

Elle n’exige aucune compétence ni préparation, si ce n’est l’envie de se prêter au jeu de chanter ensemble.

4 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Sur réservation. .

Rue de Mortemart Parking du cimetière Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Balade chantée dans les bois

L’événement Les rendez-vous nature Balade chantée dans les bois Combrit a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden