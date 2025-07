Les rendez-vous nature Balade contée nature Parking de la plage du Reun Treffiagat

Parking de la plage du Reun Le Reun Treffiagat Finistère

Début : 2025-07-29 20:00:00

fin : 2025-07-29 22:00:00

2025-07-29

Balade nature ponctuée de contes et légendes sur une boucle de 3km autour des dunes du site naturel de Léhan.

La balade nous fera bien-sûr découvrir les dunes, mais aussi les petits sentiers qui serpentent et s’éloignent du littoral…enfin jamais trop ! Au détour d’un chemin, là un menhir, là un lavoir, là une roselière, autant de lieux propices pour écouter des histoires et des contes. Ils vous feront voyager dans l’imaginaire, celui de nos aïeux, où en leur temps ces histoires se racontaient le soir une fois la nuit tombée et se passaient comme des témoins, de génération en génération. Si ces contes nous font rêver, ils nous interrogent aussi souvent sur notre rapport au monde, aux autres, à la nature.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

